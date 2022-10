Der Weinanbau im Wolfenbütteler Land

Georg Ruppelt

Der Sommer 2022 war extrem heiß und trocken und bot zu vielfältiger Klage Anlass. Positives hörte und sah man hingegen von Menschen, die Weinbau betreiben, und zwar auch in Norddeutschland. Ja, auch im Norden gibt es eine Weinbautradition, was wenig bekannt ist. Diese Tradition reicht lange zurück, nachzulesen in dem 1995 im Selbstverlag des braunschweigischen Geschichtsvereins erschienenen Buch „Der Weinbau im ehemaligen Land Braunschweig“ von Fritz Pape. Als Nachweise für den Weinbau führt der Autor Flur- und Straßennamen auf, die den Weinbau in früheren Zeiten belegen, wie „Weinberg“, „Hintern Wein-Garten“ und „Weingarten“ in Abbenrode oder „Am Weinberg“ in Klein Schöppenstedt.

Zudem beschreibt Pape nachgewiesene Standorte in der Region, darunter Ortschaften im heutigen Landkreis Wolfenbüttel. So überwies Bischof Reinhard von Halberstadt im 12. Jahrhundert dem Benediktiner Kloster Stötterlingenburg den Zehnten von Weinbergen in Groß Dahlum. Im 16. Jahrhundert befand sich ein Weinberg bei Voigtsdahlum, der alten Burg von Groß Dahlum. Noch im 17. Jahrhundert existierte er. In Hedeper liegt am Ortsrand das historische Flurstück „Der Weingarten“. Im Jahr 1311 war der Weinbergzehnte vom Bischof von Halberstadt an die Edlen des Ortes Hessen vergeben worden.

In einer Beschreibung des Hofes Lucklum heißt es bei Matthaeus Merian in seinen mittelalterlichen Stadtansichten von 1654: „An dem Hause und Vorwerck gehet ein schöner grosser Lust- und Baumgarten, mit Gängen und guten Quartieren gezieret herum, worin jährlich allerhand gutes Obst, Wein und Früchte wachsen.“ Bischof Bernward von Hildesheim bezeugte in einer Urkunde vom November 1022 die Stiftung des Klosters St. Michael außerhalb der Stadtmauer und dessen Besitzungen, darunter einen Weinberg in Seinstedt, heute Ortsteil der Gemeinde Börßum.

Bei einigen Orten kann wegen der Flurnamen einstiger Weinanbau vermutet werden

Außer den Standorten, für die Weinbau durch schriftliche Quellen belegt sind, so Pape, gibt es noch eine Anzahl von Orten im Landkreis, bei denen aufgrund der Flurnamen ehemaliger Weinbau vermutet werden kann. So etwa in Hornburg, in Küblingen, Schöppenstedt und Schliestedt, in Klein Schöppenstedt und Wittmar. Die früheren Besitzverhältnisse in Hornburg waren so vielfältig, dass keine Weinbergsbesitzer identifiziert werden können. Die Bischöfe von Halberstadt waren im 14. und 15. Jahrhundert Lehnsherren von Hornburg und hatten einen großen Einfluss auf den frühen Weinbau. Der Weinberg in Schliestedt gehörte wohl zum Gutshof, den Herzog Heinrich der Jüngere 1562 an Christoph von der Streithorst verpfändete. Dem Braunschweiger Kloster Riddagshausen gehörte das Dorf Klein-Schöppenstedt, in dem auch ein Weinberg in Südhanglage existierte. 1921 wurde der damalige Ortsname Mönche-Schöppenstedt in Klein Schöppenstedt geändert.

Pape: „Die vielfältigen Besitz- und Lehnsverhältnisse in Wittmar erlauben keine schlüssigen Vermutungen darüber, wer Besitzer der ehemaligen Weinhöfe gewesen sein könnte. Bemerkenswert ist allerdings, dass das Kloster Riddagshausen dort einen Meierhof [Bauerngehöft oder Gebäude] mit fünf Hufen [Flächenmaß, etwa 30 Morgen] besessen hat.“ (Wird fortgesetzt.)

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.

