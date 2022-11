Der Riesenzahn von Wolfenbüttel

Im Juni 1692 sorgte ein sensationeller Knochenfund in den Gipsgruben bei Thiede nahe Wolfenbüttel für großes Aufsehen. Der Wolfenbütteler Rat Lorenz Hertel berichtete Leibniz davon und schloss voreilig, dass es sich um menschliche Knochen handeln könnte. Leibniz, dem eine Zeichnung und später der Originalzahn zugesandt wurden, äußerte sich weitaus vorsichtiger. In einem Brief an Herzog Anton Ulrich bat er darum, den Fund sachgemäß zu bergen und das Erdreich zu untersuchen, denn anzunehmen wären animalische Überreste, möglicherweise die eines Elefanten oder eines maritimen Wesens.

Mit letzterer Vermutung sollte Leibniz Recht behalten, denn wie sich später herausstellte, handelte es sich um Zahn und Knochen eines Wals; dies stützte Leibniz’ These von der zeitweisen Überflutung bestimmter Landmassen. Auch bei der Untersuchung fossiler Überreste verwies Leibniz auf die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Methodik. Eine eindeutige Zuordnung einzelner Knochenfunde sei nur durch eine vergleichende Anatomie zu beweisen. Weiterhin hatte er erkannt, dass dergleichen Funde, wenn sie aus ihrem Verband oder ihrer „Matrix“ herausgelöst würden, nur nichtssagende Stücke wären. Wichtig zur Bestimmung ihrer Entstehung und ihres Alters wären auch Informationen über die sie umgebenden Mineralien.

Leibniz war seiner Zeit wieder einmal voraus

Mit der Forderung nach einer solchen Vorgehensweise war er einmal mehr seiner Zeit weit voraus. Leibniz schloss sein Werk „Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde und den Spuren der Historie in den Denkmalen der Natur“ bereits 1694 ab. Veröffentlicht wurde die geologisch-naturwissenschaftliche Darstellung jedoch erst 1749. In seiner „Protogaea“ fasste Leibniz seine gesammelten geologischen und prähistorischen Informationen zusammen und ließ zur Illustration Kupferstiche von den fossilen Überresten anfertigen, zu denen auch die Abbildungen des Riesenzahns gehörten. Mangels ausreichender Untersuchungsmethoden und Geräte kam er nicht immer zu den richtigen Schlussfolgerungen, doch konnte er aufgrund seiner Beobachtungen bereits die Hypothese einer stufenweisen Entwicklung der Erde aus einer zunächst glühend heißen Protoerde aufstellen.

Aus den im Schiefergestein bei Osterode sichtbaren Resten von Fischen sowie aus ähnlichen Funden in den Tropfsteinhöhlen des Harzes folgerte Leibniz, dass das Gebiet vor Zeiten überflutet gewesen sein musste. Dass im späten Perm das Zechsteinmeer Mitteleuropa bedeckte, war im 17. Jahrhundert noch unbekannt, doch lag Leibniz mit seiner Vermutung richtig.

Das einzige Gerät, das damals für genauere Untersuchungen zur Verfügung stand, war das vom holländischen Forscher Antoni van Leeuwenhoek entwickelte Mikroskop, mit dem eine bis zu 270-fache Vergrößerung ermöglicht wurde. Leibniz empfahl sowohl bei den Untersuchungen der Gesteinsschichten in den Bergwerken als auch bei fossilen Funden den Einsatz eines solchen Instruments. Zur Untersuchung fossiler Überreste war man jedoch zusätzlich auf über den Tastsinn gewonnene Eindrücke angewiesen, wobei Leibniz auch vor einer Geschmacksprobe nicht zurückschreckte. So freute er sich über einen Knochenfund in der Baumannshöhle, der aufgrund von Gestalt und Oberflächenbeschaffenheit sowie seines Geschmacks unbezweifelbar von einem Tier stamme.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.

