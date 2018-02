Geschichte und Geschichten über Mühlen

Im Heimathaus Alte Mühle in Schladen findet am Donnerstag, 22. Februar, von 19 Uhr an der nächste Winterabend statt. Dafür hat Jochen Buchholz die Geschichte der Mühlen und die gesellschaftliche Stellung der Müller recherchiert, heißt es in der Einladung. Die Mühlen hier in der Region und besonders...