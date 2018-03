Zu Ostern kann es in Schladen stinken

Denn die Rübenernte war so schwierig wie in kaum einem Jahr zuvor. Felder wurden zu Seen, die Ernte vergammelte. Viele Rübenschläge waren wegen durchnässter Böden mit schwerem Rodegerät nicht befahrbar, und dort, wo geerntet werden konnte, haftete ungewollt viel Erde an der süßen Feldfrucht. ...