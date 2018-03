Jan Simons steht jetzt an der Spitze der Schladener Feuerwehr

Jan Simons, designierter Ortsbrandmeister in Schladen, hat die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schladen unter das Motto „Veränderungen“ gestellt. Nachdem Thorsten Koch nach zwölf Jahren für das Amt des Ortsbrandmeisters nicht mehr zur Verfügung gestanden hatte, war Simons gewählt worden, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung informiert. In der nächsten Sitzung des Rates der Gemeinde solle er in dem Amt bestätigt werden.

Koch ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. So gehörten der Feuerwehr Schladen 41 aktive Mitglieder an, darunter eine Frau. 13 Mitglieder gehörten laut Koch der Alters- und Ehrenabteilung an. Die Schladener Wehr habe 289 fördernde Mitglieder. Zur Jugendwehr gehörten 3 Mädchen und 5 Jungen. Insgesamt seien 8526 Dienststunden geleistet worden. Die Wehr sei zu 109 Einsätzen ausgerückt: 20 Brandeinsätze, 8 Fehlalarme von Brandmeldeanlagen, 76 Hilfeleistungen, darunter 32 Hochwassereinsätze, 2 Brandsicherheitswachen, 2 Fahrzeugüberführungen und eine Alarmübung. Ehrenbrandmeister Wolfgang Hattwig verabschiedete Koch.

Als größtes Projekt bezeichnete Simons den Aufbau einer zweiten Kinderfeuerwehr in der Gemeinde Schladen-Werla: die Schladener Löschlöwen. Im zweiten Quartal solle es eine Informationsveranstaltung für die Eltern der Kinder geben. Am Ende der Versammlung wurden Spenden für die Erstausstattung der neuen Kinderfeuerwehr gesammelt.

Jugendfeuerwehrwart Jens Lenders sagte, dass die Dienstbeteiligung in der Jugendwehr bei 82 Prozent liege. Die 10- bis 16-jährigen Jugendlichen hätten im vergangenen Jahr eine Radtour unternommen und ein Zeltlager im Landkreis Harz veranstaltet. Die Drei-Tage-Fahrt habe nach Hamburg geführt. Albert Rühe gab den Bericht für die Alters- und Ehrenabteilung. Hier werde geselliges Beisammensein großgeschrieben.

Zum neuen Kassenprüfer wurde Thomas Mietzner gewählt.

Ihre Berichte gaben auch Gemeindebrandmeister Daniel Zalesinski und Andreas Memmert als Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla. Memmert beförderte den stellvertretenden Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schladen-Werla, Peter Bartels, vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister.

Aus der Jugendfeuerwehr wurden Vivien und Vanessa Schrader sowie Melissa Domke in die Erwachsenen-Wehr übernommen. Aus Hornburg trat Hendrik Heuer über. Neu eingetreten ist Paul Bienek. Niko Langnickel wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Robert Weber wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Jens Lenders zum Löschmeister befördert.

Verabschiedet wurden Gruppenführer Thomas Mietzner, Gerätewart Marco Fiedler und Vertrauensmann Martin Boedecker.