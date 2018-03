Alle Sorten kommen aus dem Eislabor

25 Jahre Eiscafé in Schladen feiern: (von links) Dino, Maria, Nino und Elvira Dzananovic. Foto: Jörg Kleinert

Schladen Nino und Maria Dzananovic bewirtschaften das beliebte Eiscafé Adria in Schladen seit 25 Jahren.

Das Eiscafé Adria in Schladen – ein Mittelpunkt der Kommunikation in der Oker-Gemeinde, ein Treffpunkt für fast jeden Schladener. Aber auch für Besucher, die nicht in und um Schladen leben.

Seit 25 Jahren bewirtschaftet das Ehepaar Maria und Nihad Dzananovic das kleine Café mit angrenzendem Wintergarten am Damm in Schladen, das unmittelbar neben der Okerbrücke liegt. Vor kurzem erst feierten die Dzananovics silbernes Eiscafé-Jubiläum. Hunderte zumeist Stammgäste feierten den ganzen Tag mit. Es gab Musik, Kutschfahrten, Kinderspiele, viel Heißes, Süßes und natürlich eiskalte Leckereien.

Rückblick ins Jahr 1991: Hier Nihad – von allen nur Nino gerufen –, der gebürtige Bosnier, der nach Deutschland kam, als sich in seiner Heimat der Krieg anbahnte. Dort Maria, die quirlige Sizilianerin, deren Vater schon früher Eisverkäufer war und noch immer ist. Beide arbeiteten damals für den Vorbesitzer im Eiscafé Adria.

Bei gemeinsamer Arbeit blieb es nicht: Ihre Blicke trafen sich, immer wieder. Zwischen Cap-puccino und Kartoffeleis – in Amaretto paniertes Vanilleeis –, noch heute Ninos Lieblingssorte, funkte es. Beide wurden ein Paar, heirateten später. Tochter Elvira und Sohn Dino vergrößerten die Familie.

1993 übernahmen sie das Eiscafé. Die Liebe zum Eis ist in den zweieinhalb Jahrzehnten nie abgekühlt. „Ich liebe meine Arbeit hier, das ist wirklich mein Traumjob“, sagte der gelernte Chemie-Techniker schon vor Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ninos freundliche, herzliche, zuvorkommende, stets unaufdringliche Art und seine Gabe, mit jedem Besucher ein nettes Wort zu wechseln, hat ihn über die Grenzen Schladens hinaus beliebt gemacht. Doch das allein reicht nicht, um die Gäste zufriedenzustellen. Die Beliebtheit hängt auch mit Maria Dzananovics Eis-Spezialitäten zusammen. Alle Sorten produziert sie nebenan im Eislabor selbst, die Rezepte, teils alte sizilianische, bleiben indes geheim. „Die verrate ich nicht“, betont die 49-Jährige immer wieder und lacht dabei.

Das „Adria“ ist ein echter Familienbetrieb. Nino und Maria Dzananovic stehen jeden Tag selbst im Laden, sieben Tage in der Woche, mindestens neun Monate im Jahr. Schwägerinnen helfen aus, Marias Mutter bedient die Gäste, auch die Kinder des Ehepaares helfen im Geschäft, wann immer sie Zeit haben.

Mindestens weitere 25 Jahre wünschten sich viele Besucher der Jubiläumsfeier ihren Nino und seine Maria und das Eiscafé in Schladen, was der Inhaber indes milde weglächelt: „Naja, noch einmal 25 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit“, sagt er und blickt seine Maria an.