Mit Augenmaß und Säge

Wer wissen möchte, was ein französisches Eckdruckblatt oder ein Hakenblatt ist, der fragt am Besten einen Zimmermann. Oder erlernt gleich diesen traditionellen Handwerksberuf. Das geht im Landkreis Wolfenbüttel zum Beispiel im Meisterbetrieb Kassel & Daus in Heiningen.

„Um die bauen zu können, braucht es schon ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen“, erklärt Matthias Daus bei unserem Besuch in der Werkstatt. Es handelt sich dabei um Holzverbindungen. „Wenn die falsch auf Holz angerissen werden, funktionieren sie nicht“, erklärt er weiter. Da komme es beim Anzeichnen auf dem Holz auf jeden Millimeter an.

Und der Zimmermann muss sehen, ob das Holz möglicherweise verdreht ist. Wer Zimmermann werden möchte, hat gute Berufsaussichten, erzählt er. „Vor 20 Jahren sah das ganz anders aus. Heute gibt es da gute Jobs mit geregelten Arbeitszeiten und einem guten Einkommen“, berichtet Daus.

Die Arbeit als Zimmermann ist moderner geworden. Die reine Handwerkstätigkeiten gehen zurück, vieles ist automatisiert. Viele Bauteile, zum Beispiel für einen Dachstuhl, werden vorgefertigt angeliefert und müssen nur noch zusammengebaut werden. „Das verkürzt die Projektzeiten enorm“, so Daus. Holzbalken kommen bereits gehobelt, Platten fertig zugeschnitten.

Anders sehe das bei einer Fachwerksanierung aus. „Da ist dann jedes Stück Holz echte, harte Handwerksarbeit“, fährt er fort. Neben den modernen Bauprojekten, wie zum Beispiel dem Dachstuhlbau des Feuerwehrgerätehauses in Flöthe, stehen Fachwerksanierungen auf dem Programm des Betriebes, inklusive Dämmungen mit altem Material wie Lehm. Die Sanierung einer historischen Fachwerkscheune hat dem Betrieb eine Nominierung für den deutschen Fachwerkpreis eingebracht.

Kompliziert wurde es bei einem großen Unternehmen, in dem im laufenden Betrieb die Decken mitsamt den Deckenbalken getauscht werden mussten. „Das war eine große logistische Herausforderung“, erzählt er.

Wer Zimmermann werden will, lernt bei Kassel & Daus drei Jahre. „Mit Abitur kann man auf zwei Jahre verkürzen. „Das reicht für die Praxis aber nicht. Deshalb lernt jeder bei uns drei Jahre“, erklärt er dazu.

Mathe ist wichtig und man muss den Beruf unbedingt wollen, sonst werde das nichts. Er empfiehlt, nach der Ausbildung auf Wanderschaft zu gehen.

„Die Wandergesellen sind drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft“, erklärt er. Das hat den Hintergrund, dass die Handwerker in die Welt hinaus gehen und lernen sollen. „Je weiter man in den Süden kommt, um so innovativer ist es in der Zimmerei“, sagt er.

Wenn Ihnen also einmal ein Wanderer in traditioneller schwarzer Cord-Arbeitskleidung mit einem passenden Hut auf dem Kopf auf der Straße begegnet, ist dies voraussichtlich ein Zimmermann auf Wanderschaft.