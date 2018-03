Auf die Plätze, fertig, Fitness!

Hornburg Das Fitnessfestival in Hornburg geht im Juli in die zweite Runde. Höhepunkt wird der 8-Kilometer-Hindernislauf.

Der nördlichste Teilnehmer kommt aus Flensburg, der südlichste vom Züricher See. Das Fitness-Festival in Hornburg, das im vergangenen Jahr seine Premiere erlebte, lockt viele Sportinteressierte an das Freibad in Hornburg. Die nächste Auflage findet Ende Juli statt.

„230 Plätze sind schon weg“, freut sich Klaus-Werner Fricke, Vorsitzender des Trägervereins Stadtbad Hornburg. Gemeinsam mit Fitnessbloggerin Louisa Dellert und ihrem Partner Jan Körber hat er das Festival im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt. Es wurde ein Riesenerfolg. „Wir haben nach dem Sommerfest 2016 zusammengesessen und die Idee für das Festival geboren“, so Fricke.

Wir, das sind die Hornburgerin und Fitnessbloggerin Dellert, ihr Vater Heiko und eben Fricke. „Das Festival soll vor allem Spaß machen und dazu anregen, sich mit ganzheitlicher Fitness zu beschäftigen“, erklärt Fricke. Dazu gehöre ein umfangreiches Kursangebot. Ernährungscoaching ist ebenso dabei wie Bewegungskurse und Fitnessangebote.

„Wir hatten letztes Jahr über 300 Teilnehmer, zwei Drittel von ihnen haben beim Hindernislauf am Sonntag mitgemacht“, erzählt Fricke. Hinzu kamen Läufer, die sich ausschließlich für den Lauf angemeldet hatten.

Der hatte es durchaus in sich und ist ein Höhepunkt des Festivals. Auf fünf Kilometern Strecke warteten 20 Hindernisse mit so klangvollen Namen wie „Bridge of Pain“ (deutsch: „Brücke der Schmerzen“). An vielen Hindernissen war das Gelände extra mit Schlamm hergerichtet worden.

So mussten auf einem Reitplatz erst Reithindernisse überwunden, hernach unter Absperrgittern auf Höhe der Grasnarbe durch Schlamm gerobbt werden. Kaum ein Gesicht verzog sich dabei. Auch an den übrigen Stationen waren die Läufer mit viel Spaß dabei, es wurde trotz aller Anstrengung gelacht und sich gegenseitig geholfen. „Wir hatten sehr viele Läufer dabei, die noch nie einen Hindernisparcours gelaufen sind“, sagte Fricke dazu.

In diesem Jahr solle die Strecke auf acht Kilometer verlängert werden, außerdem werde es mehr Hindernisse geben erzählt Fricke. Er hoffe, dass die Teilnehmerzahl des Laufes die 1000 erreichen werde. „Das Interesse war letztes Jahr schon groß. Die Leute kamen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum von Flensburg bis zum Züricher See, von der belgischen Grenze bis Wien“, berichtet der Vorsitzende. Besonders schön sei, dass die Kurse nicht als „Frontalunterricht“ stattfänden, sondern es zu einem regen Austausch komme. Konkurrenz stehe beim Hindernislauf nicht im Vordergrund. Es gehe darum, gemeinsam den Kurs zu bewältigen.

Dazu gehörten Leitern, an denen sich über eine Strecke gehangelt werden musste, oder eine hohe Wand, die nur gemeinsam zu überwinden war.

Angeboten wird ein Komplettpaket. Frühstück am Samstag und Sonntag, Zelten, Duschen, das Benutzen des Stadtbades, Massagen und die Kurse sind im Ticketpreis enthalten. Lediglich für den Hindernislauf fällt eine Extra-Gebühr an. Auf dem Festivalgelände kann geparkt werden, vom Bahnhof in Schladen soll es wieder einen Shuttleservice geben.

DAS FITNESSFESTIVAL Vom 27. bis 29. Juli findet „Finish - Das Fitnessfestival“ in und um das Stadtbad Hornburg, Am Stadtbad 1, statt. Die Veranstalter versprechen viele Sportkurse, Essen, Musik, Stände und eine tolle Location. Das Komplett-Paket kostet 189 Euro, die Teilnahme für den Hindernislauf 25 Euro. Infos unter: www.finish-fitnessfestival.de