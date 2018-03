Einbrecher beschädigen Haustür – 500 Euro Schaden

Schladen Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße eingebrochen. Sie beschädigten die Haustür, wurden laut Polizei bei weiteren Taten aber vermutlich gestört, da Diebstähle nicht festgestellt wurden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die...