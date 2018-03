Erste Osternacht in Börßum

Börßum Zur Feier der Osternacht lädt die Petrusgemeinde am Karsamstag, 31. März, um 23 Uhr nach Börßum ein. Dieser besondere und vom Licht geprägte Gottesdienst startet vor der Kirche am Feuer mit Lesungen und Psalmen aus dem Alten Testament. Die Osterkerze wird entzündet, dann zieht die Gemeinde in die...