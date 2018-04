Bei den ersten Flirtversuchen durften sogar die Kühe zuschauen

Elli und Erwin Kulms aus Dorstadt sind seit 65 Jahren ein Paar und feiern Eiserne Hochzeit. Sie leben heute noch in dem Haus, das sie 1964 selbst gebaut haben. Das Jawort gaben sie sich nach eigenen Angaben im Wohnzimmer von Pastor Rabe in Dorstadt. Die Hochzeitsglocken läuteten in der...