Schützen sollen mehr zahlen

Hornburg Aufgrund steigender Kosten für Energie, Versicherungen und Beiträge will die Schützenbruderschaft die Mitgliedsbeiträge ab 2020 moderat anheben.

Das machte Vorsitzender Frank Pape während der Jahressitzung deutlich. Eine Neuerung soll es schon in diesem Jahr im Umgang mit den Königsketten geben.

Da es immer wieder zu Problemen bei der Rückgabe der Ketten gekommen sei, so der Verein in seiner Pressemitteilung, sollen diese nun nach dem Scheibenheimbringen eingesammelt und dann gemeinsam zum Gravieren gebracht werden. Die Kosten für das Gravieren würden durch den Wegfall des Königsgeldes ausgeglichen. Pape wünscht sich zudem eine bessere Beteiligung der Mitglieder an Versammlungen.

Ein besonderes Ereignis in 2017 war die Inbetriebnahme der Meyton-Anlage für Kleinkaliber-Gewehre. Für die Anlage seien dank vieler Arbeitsstunden und Zuschüsse nur geringe Eigenmittel notwendig gewesen.

Sportleiter Peter Illner berichtete über das abgelaufene Sportjahr. Rund 30 Aktive haben demnach an Wettkämpfen auf allen Ebenen teilgenommen. Die Teilnahme am Ferienpass des Jugendrings Schladen/Werla und das Schießen um den Herbstpokal der Schützenbrüderschaft seien gute Werbung für den Schießsport gewesen.

Für die Bogenschützen gab Stefan Willecke einen kurzen Abriss. Bei vielen Arbeitseinsätzen vor, während und nach den Veranstaltungen hätten die Bogenschützen zirka 1000 Arbeitsstunden eingebracht. Der Spielmannszug, vertreten von Annika Bartels, habe 26 Mitglieder. 24 Spieltermine wurden 2017 absolviert, davon 12 im eigenen Verein.

40 Jahre im Verein sind Ralf Hauch und Axel Keune. Anneliese Räschke und Annemarie Hauch sind seit 60 Jahren dabei. Reinhard Pohl, vieljähriger Vorsitzender der Schützenbrüderschaft, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.