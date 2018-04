Die Börßumer müssen mehr Steuern zahlen

Das Niedersächsische Innenministerium hat der Samtgemeinde Oderwald einen Betrag in Höhe von 350 000 Euro für das Jahr 2017, in dem der Antrag gestellt wurde, in Aussicht gestellt. Als Gegenleistung sollen die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen...