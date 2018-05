In Cramme gibt es einen Garagenflohmarkt

Cramme Ein Garagenflohmarkt findet am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 17 Uhr in Cramme statt. Diesmal lautet das Motto „Das ganze Dorf ist ein Basar“. Besucher können an mehr als 140 rein privaten Ständen stöbern. Organisiert wird die Veranstaltung von den örtlichen Vereinen.