Zum Jubiläum gibt es ein Mühlenfest

50 Jahre Heimatmuseum, 40 Jahre Förderkreis, das Heimathaus Alte Mühle in Schladen hat dieses Jahr einiges zu feiern. Das wird es zu Pfingsten ausgiebig tun. Zunächst mit Gottesdienst und Kommers am Sonntag, schließlich mit dem Mühlenfest am Pfingstmontag. 1966 habe der Schladener Adolf Reinecke begonnen, das Heimathaus einzurichten, 1968 wurde es offiziell eröffnet. Eine Tafel neben dem Eingang zum...