Franzosen sind zu Besuch in Schladen

Die Allee der Freundschaft ist um einen Baum reicher. In Gielde wurde am Samstag der inzwischen 20. Baum der Allee und der 8. in der Gemeinde Schladen-Werla geweiht. Die Aktion war Teil der alljährlichen Partnerschaftsaktion zwischen der Gemeinde und dem französischen Pays de Guîtres. ...