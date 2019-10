Mutige Mini-Rennfahrer brausen durch Winnigstedt

Winnigstedt. Am Start waren die Teams aus Stötterlingen in Sachsen-Anhalt, der Jugendfeuerwehren aus Leinde und Winnigstedt und der Dorftreff Winnigstedt.

Schnell und rasant ging es in Winnigstedt zu. Beim ersten Seifenkistenrennen der Jugendfeuerwehr Winnigstedt bewiesen die Fahrer und unter großem Beifall der Zuschauer und Fans, Mut, Elan und großes Engagement, teilt die Jugendfeuerwehr mit.

Nach drei Monaten Planung und Vorbereitung, unter Leitung von Jugendfeuerwehrwartin Janine Krull und ihrem Stellvertreter Dirk Steiner und der tatkräftigen Unterstützung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Winnigstedt ging es an den Start. Die vielen bunten und schnittigen Rennkisten waren ein toller Anblick, heißt es weiter. Bevor am Mittag dann der Sieger Lars Waßmann vom Team Dorftreff I den Siegerpokal entgegennehmen konnte, kam es bei einsetzendem Regen zu einigen Ausflügen in das benachbarte Rübenfeld.

Am Start waren die Teams aus Stötterlingen in Sachsen-Anhalt, der Jugendfeuerwehren aus Leinde und Winnigstedt und der Dorftreff Winnigstedt. Als schönste Seifenkiste wurde der Flitzer der Jugendfeuerwehr Winnigstedt ausgezeichnet.