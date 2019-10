Noch Stände auf dem Dorstädter Weihnachtsmarkt frei

In Dorstadt laufen die Vorbereitungen für den kommenden traditionellen Weihnachtsmarkts. In diesem Jahr wird der Markt von den Oderwaldmusikanten des MTV Dorstadt am 8. Dezember bereits zum 32. Mal ausgerichtet, das teilen die Oderwaldmusikanten mit. Es sind noch ein paar Stände frei.

Das Organisationsteam um den Detlev Horseling arbeitet bei der Organisation mit der Familie von Löbbecke zusammen, auf deren Rittergut der Weihnachtsmarkt ausgerichtet wird. Auch in diesem Jahr stellt die Familie einen Teil ihrer historischen Gebäude zur Verfügung. Somit sei es den Oderwaldmusikanten möglich, eine langjährige Dorstädter Tradition in einem wunderschönen Ambiente weiterleben lassen zu können, heißt es weiter.

Private Hand- und Heimwerker nutzten die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt ihre in liebevoller Handarbeit hergestellten Waren anzubieten. Die Besucher fänden ein umfangreiches Angebot von Schals, Kerzen, Strickwaren, Honig, Schmuck und vielem mehr vor und könnten sich so noch ein letztes kleines Weihnachtsgeschenk sichern. Das Besondere sei, dass fast alle Stände in den Gebäuden und Gewölben aufgebaut werden und somit weitestgehend wetterunabhängig seien. Noch sind ein paar Stände frei. Interessierte Bastler können sich an Detlev Horseling wenden, um sich einen der Stände zu sichern. Zu erreichen ist er entweder telefonisch unter (05337) 1694 oder per E-Mail an oderwaldmusikanten@dorstadt.de.

Die Oderwaldmusikanten tragen mit traditionellen sowie modernen Advents- und Weihnachtsliedern zur musikalischen Ausgestaltung bei. Ebenso habe sich für dieses Jahr erneut der Weihnachtsmann angekündigt, um die kleinen Besucher des Dorstädter Weihnachtsmarktes mit ein paar Geschenken zu erfreuen. Der Weihnachtsmarkt eröffnet am 8. Dezember, um 14 Uhr.