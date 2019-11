Dorstädter Lädchen: Die Treffpunkt-Idee liegt auf Eis

Die Dorstädter werden wohl noch einige Zeit auf ihren Treffpunkt in der Dorfmitte warten müssen. Die Hoffnung, dass der ehemalige Kiosk an der Straße Hinter dem Kloster, als Dorstädter Lädchen wieder mit Leben erfüllt wird, besteht aber weiter: „Es ruht“ sagt Sabine Senne, Vorsitzende des Lädchen-Vereins, über das Projekt. Der Verein verfolgte lange die Idee, das Kiosk ehrenamtlich zu betreiben und so im Ort die Möglichkeit zu bieten,...