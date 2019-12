Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 12 Uhr, und Samstag, 23.55 Uhr, versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Schulweg in Cramme einzudringen. Die Täter ließen aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt, heißt es in der Mitteilung. Es sei Schaden in Höhe von etwa 50 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 933115 in Verbindung zu setzen.