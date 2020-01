Lions Club Wolfenbüttel übergibt Kreisfeuerwehr ein Rauchhaus

Der Jahresempfang des Lions Clubs Wolfenbüttel fand diesmal in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Wolfenbüttel in Schladen statt. Eingeladen hatte dazu Kreisbrandmeister Tobias Thurau, der kürzlich Mitglied im Lions Club geworden war, heißt es in der Pressemitteilung. Neben der...