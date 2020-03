Feuer in Groß Flöther Haus – Ursache unbekannt

Zu einem Brand im Abstellraum eines Einfamilienhauses ist es nach Polizeiangaben am vergangenen Sonntag, 22. März, gegen 19.45 Uhr an der Oderwaldstraße in Groß Flöthe gekommen. Die Brandursache sei unbekannt. Nachdem das Feuer durch den Eigentümer des Hauses entdeckt worden war, informierte er seine Familie, so dass diese das Haus unverletzt verlassen konnte, so die Polizei. Er selbst habe noch einen Löschversuch unternommen, der jedoch misslungen sei. Das Feuer sei von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht worden.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Räume des Hauses durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Familie ist zunächst anderweitig untergekommen, berichtet die Polizei. Zum Sachschaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Flöthe, Klein Flöthe, Cramme und Ohrum.