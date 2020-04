Ein Dieb hat bereits am Freitag, 17. April, zwischen 18 und 19.30 Uhr ein graues Damenrad, Citystar mit einer 7-Gang-Nabenschaltung, von einem Garagenhof an der Franz-Kaufmann-Straße in Schladen gestohlen. Am Tatort blieb ein älteres rotes Damenrad zurück. Hinweise unter (05335) 929660.

