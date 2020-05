Unbekannte stehlen in Seinstedt GPS-Systeme

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei GPS-Systeme aus landwirtschaftlichen Maschinen entwendet – zwischen Dienstag, 12. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 13. Mai, 7.30 Uhr. Nach Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in eine Scheune an der Straße Bundesstraße in Seinstedt, so Polizeisprecher Frank Oppermann.

Zeugen werden gesucht

Die Unbekannten entwendeten dann aus einem abgestellten Traktor und aus einem abgestellten Mähdrescher jeweils die GPS-Systeme. Der Höhe des entstandenen Schadens wird mit rund 15.000 Euro angegeben. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.