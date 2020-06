Zwei 17-Jährige bei Unfall auf der L 500 schwer verletzt

Schladen. Die Fahrerin des 125er-Krads kam auf der L 500 von Schladen kommend in Richtung Liebenburg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Zwei 17-Jährige wurden bei einem Motorradunfall am Montagabend um 19.51 Uhr schwer verletzt. Die Fahrerin und ihr Sozius wurden in die Krankenhäuser in Wolfenbüttel und Goslar eingeliefert. Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin des 125er-Krads auf der L 500 von Schladen kommend in Richtung Liebenburg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die L 500 musste bis 20.45 Uhr voll gesperrt werden. red