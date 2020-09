Die Polizisten kontrollierten den Mann am frühen Sonntagmorgen.(Symbolbild)

Berufskraftfahrer fährt in Wolfenbüttel mit 1,22 Promille

Ein Berufskraftfahrer ist am Sonntag mit 1,22 Promille gefahren, wie die Polizei mitteilt. Er wurde gegen 0.30 in der Straße Am Badeteich kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab den genannten Wert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, heißt es abschließend im Polizeibericht.