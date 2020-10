Erinnerungen an ein weltbewegendes Ereignis in Werlaburgdorf

16 kleinere Steine liegen auf dem Gelände der Gedenkstätte zur Deutschen Einheit in der Feldmark westlich von Werlaburgdorf. Sie symbolisieren die 16 Bundesländer. Zwei größere Findlinge verkörpern das bis 1989 geteilte Deutschland. Und der größte Stein steht für das geeinte Deutschland, erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsident Frank Oesterhelweg den Besuchern der Erinnerungsstunde zum Tag der Deutschen. Und das Kreuz stehe für die ehemaligen deutschen Gebiete, aus denen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg fliehen mussten.

Auch Gäste aus Sachsen-Anhalt und Thüringen waren dabei

„Am 3. Oktober feiert das vereinte Deutschland seinen 30. Geburtstag. Dieser Tag sollte für uns alle ein Grund zum Feiern sein und bleiben“, so formulieren Werlaburgdorfs ehemaliger Bürgermeister Frank Oesterhelweg, Pfarrer Frank Ahlgrim und Ortsbürgermeister Tobias Schliephake ihre Einladung zu der gut besuchten Gedenkstunde, an der auch Gäste aus Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Wolfenbüttels stellvertretender Landrat Uwe Schäfer teilnahmen. Die Grenzöffnung vor über 30 Jahren im Jahr 1989 sei ein weltbewegendes Ereignis gewesen, das mit einem biblischen Wunder vergleichbar sei, erklärte Pfarrer Frank Ahlgrim auf dem sogenannten Rottland, mit zeitweisen Blick auf den Brocken, den „Schicksalsberg der Deutschen“. Ahlgrim wusste aber auch: „Die Trennung unseres Landes haben wir weitgehend überwunden, wir sind ein Land geworden. Es gibt aber noch so manche Mauer in den Köpfen zu überwinden.“ Dementsprechend lautete auch seine Fürbitte: „Lasst uns vergessen, dass wir ein geteiltes Land waren und hoffen, dass auch die letzten Mauern überwunden werden.“

Pfarrer fordert: Die Zeit des ewigen Nörgelns muss aufhören

Der Pfarrer erklärte zudem, dass alle Christen und alle Deutschen mit den positiven Erfahrungen aus der friedlichen Revolution sich den neuen Herausforderungen stellen sollten. Er nannte die Klima- und die Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie. Man müsse nur Vertrauen in Gott, unser Land und auch unsere Politiker haben. Und es müsse endlich die Zeit des ewigen Nörgelns aufhören. Mit dem christlichen Wendelied „Vertraut den neuen Wegen“, das eigentlich ein Hochzeitslied ist, endete die Andacht.

Erinnerungen an die Wiedervereinigung

Anschließend erinnerte zunächst Werlaburgdorfs Ortsbürgermeister Tobias Schliephake an die Zeit, als sich nur wenige Kilometer entfernt von der Gedenkstätte die innerdeutsche Grenze befand. Frank Oesterhelweg bezeichnete danach die Wiedervereinigung als das „fantastischte Ereignis, das er in seiner bisherigen politischen Karriere erleben durfte“. Die Politik habe dafür gesorgt, dass das Land wieder zusammengewachsen sei. Und auch den blühenden Landschaften im Osten sei durchaus etwas dran. Wichtig sei aber vor allem, das Recht zu haben, sich frei zu äußern, zu reisen und mitwirken zu können. Er verknüpfte das mit der Frage: „Schätzen wir das wirklich?“ Der Landtagsabgeordnete vergaß auch nicht, an die Opfer der innerdeutschen Grenze und des Unrechtsstaats zu erinnern.