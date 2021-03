Freude in Börßum: Die Störche sind da!

Gerngesehene Gäste in Börßum: Am Montag, 8. März, gegen 12 Uhr traf der erste Storch in diesem Jahr in Börßum ein und nahm das Storchennest mit lautem Klappern in Besitz. Das berichtet Thomas Appel, Vorsitzender des Börßumer Umwelt- und Naturschutzvereins. Bereits am Mittwoch darauf um 18.35 Uhr traf Storch Nummer zwei ein, was von einem gemeinsamen Klapperkonzert begleitet war, so Appel weiter.

Herausforderung gemeistert

„Und schon am Donnerstag gegen 10.30 Uhr begannen beide, gemeinsam für eine neu Storchengeneration zu sorgen. Zuvor jedoch musste ein anderer Storch, der das Nest mehrfach anflog und attackierte, vertrieben werden. Auch diese Herausforderung wurde gemeinsam gemeistert“, schildert Appel.

Es wird spannend

Im vergangenen Jahr seien in Börßum vier Jungstörche flügge geworden. Appel abschließend: Was die diesjährige Brutsaison bringen wird, das bleibt die spannende Frage.

red