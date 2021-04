Feuerwehr Hornburg leidet unter Pandemie-Bedingungen

Die Feuerwehr Hornburg zieht in einer Mitteilung Bilanz für das Jahr 2020. Ihre Mitgliederzahlen in der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr sowie der Altersabteilung seien stabil geblieben. Bei den rund 7500 Stunden geleisteten für das Jahr 2020 zeige sich aber die besondere Situation des vergangenen Jahres. Die Einsatzzahlen seien im Vergleich zu 2019 gestiegen, doch das Stundenaufkommen betrage nur 60 Prozent von dem des Vorjahres. Bei der Jugendfeuerwehr seien es zehn Prozent der Stunden des Jahres 2019.

Aus- und Weiterbildung reduziert

Schon an dieser Stelle ließen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr als deutlich erkennen, so die Feuerwehr. Aus- und Weiterbildung hätten auf ein Minimum reduziert, stellenweise sogar eingestellt, werden müssen. Mit dem Neujahrsempfang und dem Wintervergnügen 2020 hätten Anfang vergangenen Jahres zwei Veranstaltungen noch in gewohnter Weise durchgeführt werden können, genau wie die Mitgliederversammlung Ende Februar 2020.

Neben den Jahresberichten, Übernahmen in den aktiven Dienst, einigen Beförderungen und den Ehrungen langjähriger Mitglieder seien zwei „altgediente“ Amtsinhaber verabschiedet worden. Heinz Schulze war über 22 Jahre Kassenwart der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hornburg. Thilo Linke wurde nach über 25 Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister aus seinem Amt verabschiedet. Carsten Köchy übernahm die Position des stellvertretenden Ortsbrandmeisters.

Kinderfeuerwehr soll entstehen

Ein weiterer besonderer Punkt in der Versammlung sei der zukunftsorientierte Beschluss, eine Kinderfeuerwehr gründen zu wollen, gewesen. Die Positionen Kinderfeuerwehrwartin und des Stellvertreters hätten ebenfalls in dieser Versammlung gewählt werden können.

Ein weiteres Ereignis für Wehr sei der der Abholtermin des neuen Hilfslöschfahrzeugs HLF 20 vom Hersteller aus Ulm gewesen. Damit sei ein großer Schritt des Konzeptes zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen getan. Ein weiterer sei mit der aktuellen Ausschreibung eines Löschfahrzeugs LF 10 für 2021 geplant. Aufgrund der Pandemie war es nur noch möglich, dass HLF 20 und seine Beladung durch die FTZ (Feuerwehrtechnische Zentrale) aufnehmen zu lassen.

Erleichterung im Sommer

Mit dem ersten Shutdown im März 2020 stellten die Freiwilligen Feuerwehren den Dienstbetrieb zunächst komplett ein. Mit der Lockerung in den Sommermonaten konnte wieder in kleinen, festen Gruppen praktische Ausbildung betrieben werden. Ab dem zweiten Lockdown seien der notwendige Informationsaustausch und die Gemeinschaftspflege das gesamte Jahr bis heute entfallen.

Positiv zu bewerten ist laut Feuerwehr, dass alle Maßnahmen und Einschränkungen dazu geführt haben, dass sie in der Corona-Pandemie bisher keine gesundheitsbedingte Stilllegung der Hornburger Feuerwehr zu verzeichnen habe.

Neuen Stellvertreter gefunden

Mit Dennis Meyer sei im Oktober ein neuer stellvertretender Ortsbrandmeister gefunden worden, nachdem sein Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Anfang des Jahres konnte bereits ein neuer Gruppenführer sowie ein neuer Kassenwart gewählt werden.

red