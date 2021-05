„Kaiserwetter“ und neue Infotafel zum Werla-Saisonstart

Werlaburgdorf. Verein und Lenkungsgruppe ziehen Bilanz, begutachten die neue Tafel am Werla-Stein und freuen sich auf das 20-Jährige in 2022.

Zur Saisoneröffnung des Fördervereins Archäologie- und Landschaftspark Kaiserpfalz Werla trafen sich bei Sonnenschein – bei „Kaiserwetter“ – Mitglieder des Vereins auf der Werla, berichtet Vorsitzender Frank Oesterhelweg. Auf die sonst übliche öffentliche Veranstaltung musste coronabedingt verzichtet werden. Nach einer internen Führung mit Henning Meyer fand eine Mitgliederversammlung an der Schutzhütte im Freien statt. Oesterhelweg, Lenkungsgruppenchef Andreas Memmert, Schatzmeister Christian Müller und Projektbüroleiter Edmund Brand gaben einen umfassenden Überblick über ihre Arbeit, so die Mitteilung weiter.

An die Wiederentdeckung erinnern

Am Gedenkstein anlässlich der Wiederentdeckung der Werla im Jahr 1875 wurden die neue Infotafel und die Restaurierung der Inschrift durch den Hornburger Steinmetzbetrieb Schwebig begutachtet. Die Wiederentdeckung der lange „verschollenen“ Werla, die zwar aus Unterlagen bekannt, deren Standort aber in Vergessenheit geraten war, sei nach Aussagen Oesterhelwegs und Memmerts allein schon ein historisches Ereignis, an das die Werla-Freunde 2025 in angemessener Form erinnern wollten.

20 Jahre gemeinsam am Ball

Schon im nächsten Jahr gibt es nach Angaben der Gruppe einen Grund zur Freude: Dann sind die Mitglieder von Lenkungsgruppe und Förderverein 20 Jahre gemeinsam am Ball, um die Werla wieder zu neuem Leben zu erwecken.

red