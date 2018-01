Heilpraktikerin spricht über Frauengesundheit

Schöppenstedt Zu seiner ersten Versammlung in 2018 lädt der Landfrauenverein Schöppenstedt am Dienstag, 16. Januar, ab 15 Uhr ins Gemeindehaus St. Stephanus, An der Kirche 2, ein. Geboten wird ein Vortrag der Heilpraktikerin Petra Thielen. Sie spricht zum Thema Frauengesundheit. Gäste sind willkommen.