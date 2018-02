Gemeindefrühstück im Denkter Pfarrhaus

Groß Denkte Das nächste Gemeindefrühstück in Groß Denkte findet am Mittwoch, 14. Februar, im Pfarrhaus statt. Beginn ist um 8.30 Uhr. Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen, heißt es in der Ankündigung. Sie werden allerdings gebeten, sich anzumelden für die Veranstaltung. ...