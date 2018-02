Suppentag bei der Roklumer Ortswehr

Roklum Ihren 9. Suppentag veranstaltet die Feuerwehr am Sonnabend, 17. Februar, ab 12 Uhr im Gerätehaus in der Weststraße. Gereicht wird aus der Gulaschkanone Erbsensuppe mit Würstchen. Ein Treffen zum Vorbereiten findet am Freitag, 16. Februar, 17 Uhr, im Gerätehaus statt. bum