Rat für junge Eltern auf dem Land

HIER FINDEN SIE DAS CAFÉ KINDERWAGEN

An folgenden Standorten gibt es das Café Kinderwagen: In Schöppenstedt im Mehrgenerationenhaus/Jugendzentrum, in der Kita Kindernest in Winnigstedt, in Hornburg im „Bunten Sofa“, in Schladen im Stadtteiltreff „Damm25“, in der Kita Sternschnuppe in Cremlingen, im Familienzentrum Karlstraße und im „Salawo“ Bürgertreff in Wolfenbüttel und in der Petrusgemeinde in Börßum.

Die aktuellen Termine unter: www.efb-wf.de