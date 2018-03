Supermarkt wurde zur Arztpraxis

„Das Gesundheitszentrum wird gut angenommen“, bilanziert Allgemeinmediziner Dr. Ulrich Sievers nach knapp zwei Jahren Betrieb. Er ist einer von mehreren Ärzten, die in dem Neubau praktizieren.

„Ich bin total glücklich, dass es das Gesundheitszentrum in Schöppenstedt gibt“, freut sich Schöppenstedts Bürgermeister Karl-Heinz Mühe über das seit Mai 2016 erfolgreich betriebene Zentrum im ehemaligen Supermarktgebäude.

Das ehrgeizige Projekt war bereits 2014 in Angriff genommen worden. „Das ist ein wegweisendes Infrastrukturprojekt für uns geworden. Die Menschen sollen sich wohlfühlen und hierbleiben. Da ist die ärztliche Versorgung ein wichtiger Baustein“, sinniert Mühe.

Für den Mediziner, der seine komplette Praxis in das Gesundheitszentrum eingebracht hat, war das ein wichtiger und vor allem sehr richtiger Schritt. „Es gab nach 35 Jahren keinen Nachfolger für meine Praxis“, erklärt er. „Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird die Gemeinschaftspraxis gut angenommen. Die Entwicklung ist großartig“, bilanziert er.

Was genau ist aber das Gesundheitszentrum in Schöppenstedt? Anders als in Schladen, wo ein vergleichbares Projekt mit selbstständigen Ärzten entstanden war, arbeiten die Mediziner in Schöppenstedt als Angestellte in einer Filiale der Hausarztpraxis Cremlingen-Königslutter-Schapen-Schöppenstedt von Dr. Klaus Peter Brucker. Für die Kassenärztliche Vereinigung ist das Projekt zukunftsweisend.

„Wenn Versorgung auf dem

Land funktionieren soll, dann so“, sagte Thorsten Kleinschmidt, Sprecher der KVN-Bezirksstelle Braunschweig, seinerzeit im Magazin der kassenärztlichen Vereinigung.

Entstanden ist das Projekt aus einem aufgegebenen Supermarkt. Das Gebäude beherbergt nach einer langen Umbauphase nun eine „ortsübergreifende Berufsausübungsgemeinschaft“, in der neben dem Schöppenstedter Sievers die Mediziner Iris Kamali und Adina-Claudia Butariu praktizieren. Ebenfalls im Boot ist die Kinder- und Jugendlichenpsychologin Sonja Brunsendorf.

Gleich nebenan ist eine Apotheke untergebracht sowie das Fitnessstudio und die Chiropraxis von Victoria Kleie und Lars Rasmussen, die aus Evessen in die Eulenspiegelstadt gezogen sind.