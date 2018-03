Wissen, wo Obst und Gemüse herkommen

Wie wäre es, wenn Verbraucher und Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte miteinander solidarisch wären? Was in diesem Satz als Idealbild klingt, ist in Groß Dahlum längst Wirklichkeit: Mit der solidarischen Landwirtschaft von Lea Nagel und Uwe Weihmann, kurz Solawi.

Wir funktioniert das? „Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag an uns und bekommen dafür jede Woche Ernteanteile von unserem Hof“, erklärt Lea Nagel bei unserem Besuch in Groß Dahlum. „130 Anteile haben wir 2018 zu vergeben, davon sind drei Plätze noch frei“, erklärt Nagel.

Die Anteile sichern das Jahresbudget des Hofes und damit sein Überleben. „Der gesamte Produktionsprozess und seine Betriebskosten sind für die Mitglieder transparent“, erzählt Nagel. Im Gegenzug erhält jeder Anteilseigner für seinen Jahresbeitrag wöchentlich Ernteanteile von biologisch-dynamisch erzeugtem Gemüse, Obst und Kräutern sowie Eier von Hühnern, die in Freilandhaltung leben.

„Ernteprodukte gibt es je nach Witterung von April bis Dezember“, berichtet sie. Angebaut werden Äpfel, Auberginen, Beerenfrüchte, Bohnen, Kartoffeln, Mais und vieles mehr.

„Die Ernte geht dann an unsere Verteilstellen in Wolfenbüttel, Salzdahlum, Groß Denkte, Braunschweig und hier in Groß Dahlum“, erzählt sie. „Davon profitieren wir, weil wir den Betrieb und den Anbau finanzieren können und die Mitglieder bekommen erntefrische Ware“, so Nagel weiter.

„Unser Mitglieder können bei uns Gemüsesorten kennen lernen, die es im Handel normalerweise so nicht gibt“, erklärt sie. Die Bortfelder Rübe, das sogenannte Herbstrübchen, oder Tondo di Chioggia, die geringelte Rote Beete, gehören dazu. „Wir verwenden kein Hybrid-Saatgut, weil ich da nicht weiß, wo das herkommt“, erzählt sie weiter. Das sei eine Ethikfrage, das wolle sie nicht.

„Wir ziehen unsere Jungpflanzen komplett selbst an“, sagt sie. Das kommt bei den Mitgliedern an. Sie würden sich vor allem auch über den direkten Draht zum Erzeuger freuen „Sie kennen die Anbauflächen und die Menschen die dort arbeiten. Das ist immer mehr Menschen wichtig“, so Nagel weiter. Sie bestimmen zudem den Anbauplan und die Weiterentwicklung des Hofes mit, ergänzt sie. „De Entwicklung der letzten Jahre ist toll. Wir haben großartige Mitglieder, die viel auf die Beine stellen, mithelfen und finanzieren“, schwärmt sie.

Angefangen hat das Solawi-Projekt, als sie nach dem Studium den Hof ihrer Eltern übernahm. „Das Thema hatte mich schon immer interessiert“, erzählt sie. Nach einer ersten Infoveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus waren gleich 50 Leute da, ein harter Kern sei geblieben und habe mitgemacht. „Ich habe das Land und kann das bewirtschaften. Mit dem Projekt sichere ich auch die Zukunft des Hofes“, berichtet sie.

Mit 70 Anteilen sei sie schließlich gestartet, heute sind es fast doppelt soviel. Das Projekt stiftet auch Gemeinschaft. Bei der gemeinsamen Kartoffelernte, beim Sommerfest für die Mitglieder und bei gemeinsamen Marmeladenkochaktionen lernen sich die Anteilseigner untereinander und den Hof besser kennen.