Osternacht und Osterfrühstück

Wittmar Der Weg vom Dunkel der Nacht zum Licht des Tages kann in der St. Barbarakirche in Wittmar am Ostermorgen miterlebt werden. Der Osternachtsgottesdienst beginnt am Sonntag, 1. April, um 6 Uhr in der Barbarakirche. Bei dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zu einer persönlichen Tauferinnerung, auch...