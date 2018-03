Rentenberatung in Remlingen

Remlingen Die Samtgemeinde Elm-Asse bietet am Donnerstag, 5. April, wieder eine Rentenberatung für alle Versicherten von DRV Bund, DRV BS-H und DRV K-B-S an. Die Rentenberatung ist kostenfrei und wird vom Versichertenältesten Reinhard Koschare vollzogen. Es gibt Rat und Hilfe in allen Fragen der...