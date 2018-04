Zukunft der Schule Remlingen ist offen

Remlingen Die Haupt- und Realschule Remlingen, die vor einigen Jahren schon mit der Haupt- und Realschule in Schöppenstedt zusammengeschlossen wurde, wird 2022 in Remlingen geschlossen. Was mit den dann leerstehenden Räumen passieren soll, darüber müssen sich die Gremien und die Verwaltung der Samtgemeinde...