Ausbau des Marktplatzes in Schöppenstedt verschiebt sich

Der Ausbau und die Neugestaltung des Marktplatzes in der Stadt Schöppenstedt findet in diesem Jahr nicht statt. Die Ausbauarbeiten sind jetzt für das Jahr 2019 vorgesehen. Wie Bürgermeister Karl-Heinz Mühe und Stadtdirektor Rainer Apel in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, hat die Ausschreibung der geplanten Bauarbeiten ein Ergebnis gebracht, das für die Stadt wesentlich zu hoch und daher nicht akzeptabel ist. Das Angebot...