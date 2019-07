Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 16 und 20 Uhr.

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei am Montag, 8. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die äußere Glasscheibe eines Fensters an der Realschule in Remlingen zerstört. Der Sachschaden betrage zirka 300 Euro. Hinweise:

(05331) 9330

.