Der direkte Kontakt zum Wolfenbütteler Erzeuger

Bei herrlichem Spätsommerwetter hatte am Wochenende die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Dahlum ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür mit Führungen sowie Feld- und Hofbesichtigungen geöffnet. Die beiden Geschäftsführer Lea Nagel und Uwe Weihmann freuten sich über reges Interesse an ihrem...