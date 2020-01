Remlingen hat einen neuen „Dorfsheriff“

Nach fast 44 Dienstjahren ist am heutigen Freitag der letzte Arbeitstag von Polizeioberkommissar Martin Cacalowski. In den vergangenen acht Jahren leitete er die Polizeistation in Remlingen. Diese Funktion übernimmt ab 1. Februar sein Nachfolger Polizeioberkommissar Nils Steppat. „Man ist hier...