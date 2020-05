Schöppenstedt: Täter bestiehlt 70-Jährige beim Einkauf

Unbekannte Täter haben am Samstagmittag zwischen 11.30 und 12 Uhr aus einem Einkaufsbeutel einer 70-Jährigen ein Portemonnaie gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Frau habe zu der Zeit in einem Einkaufsmarkt in der Neuen Straße in Schöppenstedt eingekauft. Der oder die Täter nutzten laut Polizei offenbar eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl und griffen in den Beutel, der sich in einem Einkaufswagen befand. Später sei das Portemonnaie ohne Inhalt in einem Discounter abgegeben worden. Der Schaden betrage rund 100 Euro. Hinweise: (05331) 933-0.

