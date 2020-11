Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag, 29. November, gegen 22.20 Uhr in einer am Schwarzen Weg in Schöppenstedt stehenden Restabfalltonne offenbar einen Feuerwerkskörper entzündet. Durch die Detonation des Böllers wurde der Deckel der Tonne beschädigt , so die Polizei.

Zeugen: (05332) 946540 .

red