Kommunale Wirtschaftsförderung soll Sitz in Remlingen haben

Um die Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel zu stärken und zu fördern, wollen die Hauptverwaltungsbeamten der Samt- und Einheitsgemeinden im Landkreis Wolfenbüttel eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft gründen (wir berichteten). Mit an Bord sind die Gemeinden Cremlingen und Schladen-Werla, die Samtgemeinden Baddeckenstedt, Elm-Asse, Oderwald und Sickte.

Auch der Landkreis, der selbst eine Wirtschaftsförderung vorhält, will dabei sein. Die Lessingstadt will sich nicht beteiligen mit der Begründung, eine eigene erfolgreiche Wirtschaftsförderung zu betreiben. Los gehen sollen es coronabedingt 2021. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft will klassische Aufgaben wie die Ansiedlung von Unternehmen, die Entwicklung von Gewerbeflächen und die Vermarktung der kommunalen Gebiete übernehmen und als Ansprechpartner für die ansässigen Firmen und Existenzgründer zur Verfügung stehen. Im Fokus ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis, das Gebiet der Stadt Wolfenbüttel ist dabei ausgenommen. Besonders berücksichtigt werden soll dabei die ländlich geprägte Struktur der Kommunen.

Drei Stellen werden geschaffen

Der Kreiswirtschaftsausschuss empfahl bei seiner jüngsten Sitzung den Beitritt des Landkreises Wolfenbüttel zur noch zu gründenden „Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH“. Im Januar entscheidet dann der Kreistag. Mit der Gründung einer GmbH soll ein qualifiziertes und flexibles Management sichergestellt werden. Die Gesellschaft soll ihren Sitz in Remlingen haben. Entsprechende Räumlichkeiten stünden laut Beschlussvorlage im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Asse zur Verfügung. Neben der Geschäftsführerin beziehungsweise dem Geschäftsführer sollen zwei weitere Stellen geschaffen werden.

Die notwendige finanzielle Ausstattung der Gesellschaft in Höhe von 300.000 Euro pro Jahr soll durch die Gesellschafter unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile erbracht werden. Dies bedeutet für den Landkreis Wolfenbüttel einen jährlichen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 150.000 Euro, die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich mit je 25.000 Euro pro Jahr.

Wirtschaftsförderer beraten vor Ort in den Kommunen

Bisher gibt es eine zentrale Wirtschaftsförderung beim Landkreis Wolfenbüttel. Die übrigen Kommunen des Landkreises beschäftigen, mit Ausnahme der Stadt Wolfenbüttel, keinen hauptamtlichen Wirtschaftsförderer. Die Aufgabe wird in der Regel durch den Hauptverwaltungsbeamten mit wahrgenommen. Die gemeinsame Gesellschaft soll die Belange aller beteiligten Gemeinden und Samtgemeinden gleichermaßen im Blick haben. Beratungen sollen flexibel vor Ort in allen Kommunen angeboten werden.

