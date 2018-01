Luna Moor ist auf Spurensuche  am Ort des Grauens

Der Autor Max Bentow, geboren 1966 in Berlin, war nach seinem Schauspielstudium an verschiedenen Bühnen als Schauspieler tätig. Foto: Urban Zintel Photography/Planetarium

Den Krimi-Autoren Max Bentow begrüßen die Thali- Buchhandlung Wolfsburg und das Planetarium Wolfsburg am Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr unter der Sternenkuppel. Max Bentow liest im Planetarium aus seinem Roman „Das Porzellanmädchen“. Das Publikum erwartet eine spannende Autoren-Lesung in einem besonderen Ambiente. Der im Juli 2017 erschienene Psychothriller „Das Porzellanmädchen“ handelt von der Schriftstellerin Luna Moor, deren quälende Vergangenheit sie immer wieder einholt. Als sie sich nach Jahren entschließt, am Ort ihres Grauens zurückzukehren, um auf Spurensuche zu gehen, verwischen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, Opfer und Täter. Der Autor Max Bentow, geboren 1966 in Berlin, war nach seinem Schauspielstudium an verschiedenen Bühnen als Schauspieler tätig. Für seine Arbeit als Dramatiker wurde er mit zahlreichen renommierten Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Mit „Der Federmann“ und „Die Puppenmacherin“, den ersten beiden Kriminalromanen um den Berliner Kommissar Nils Trojan, gelang Max Bentow auf Anhieb ein großer Erfolg und eine Platzierung auf der Spiegel-Bestellerliste.