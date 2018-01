Diebe stehlen Nissan in der Innenstadt

Unbekannte haben am Samstagnachmittag in der Wolfsburger Innenstadt einen Nissan gestohlen. Der silber lackierte Sportwagen vom Typ GT-R habe zwischen 15.30 und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Klieverhagen gestanden, gab der 32 Jahre alte Besitzer gegenüber der Polizei an. Er sei...