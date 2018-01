Zeuge stoppt betrunkene Autofahrerin

Wolfsburg Dank eines 30 Jahre alten aufmerksamen Wolfsburgers konnte am frühen Sonntagabend eine Autofahrerin alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen werden. Der Zeuge hatte um 18.15 Uhr die Polizei verständigt, als er beobachtete, wie die 31-Jährige in der Poststraße sichtlich alkoholisiert in ihren PKW stieg...