Unterwegs mit dem Hasen Hoppel und dem Igel Bürste

Wolfsburg Kinder der Wolfsburger Kitas begeben sich auf eine Wald-Reise. So sollen sie Freude am Sport bekommen.

Seit dem 1. Dezember hat Anna Wittrin neben ihrer Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport auch die BeSS-Servicestelle beim Stadtsportbund Wolfsburg inne. Mit dem Programm zur Förderung von Servicestellen für Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten in Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen (BeSS-Servicestellen) verfolgt der LSB Niedersachsen mit seiner Sportjugend das Ziel, die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen zu verbessern und so die Qualität und Quantität der Kooperationen zu steigern, wie der Stadtsportbund Wolfsburg mitteilt.

Das Mini-Sportabzeichen, eine Aktion des Landessportbundes Niedersachsen, soll Kindern zwischen 3 und 6 Jahren auf spielerische und fantasieanregende Weise Freude an körperlicher, gewissermaßen vorsportlicher Aktivität vermitteln. Die Kinder werden mit einer Bewegungsgeschichte in den Wald entführt, wo sie sich mit dem Hasen Hoppel und dem Igel Bürste auf den Weg zur Geburtstagsfeier von Frau Eule machen. Unterwegs haben sie einige Hindernisse zu überwinden und Aufgaben zu erfüllen. Die ausgewählten Übungen orientieren sich an elementaren Grundfertigkeiten wie Laufen, Rollen, Balancieren oder Werfen, die jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung erwirbt beziehungsweise erwerben sollte und die Grundlage vieler Bewegungsaktivitäten, im Alltag wie im Sport, bilden.

Zusätzlich stellen die angesprochenen Grundfertigkeiten auch die Basis für das Deutsche Sportabzeichen dar, das Kinder ab dem 6. Lebensjahr erwerben können. Das Mini-Sportabzeichen bereitet also quasi nebenbei auf das „richtige“ Sportabzeichen vor – und wie bei diesem erhalten die Kinder für ihre Anstrengungen eine Belohnung in Form einer Urkunde und eines Abzeichens zum Aufbügeln. Um den Spaß an Bewegung nachhaltig zu fördern, werden die Kinder auf die Abnahme des Mini-Sportabzeichens vorbereitet und üben die benötigten elementaren Grundfertigkeiten mehrfach. Hierbei ist der Stadtsportbund Wolfsburg auf die Unterstützung von umliegenden Sportvereinen mit ihren Übungsleitern angewiesen, denn sie bringen das nötige Know-how für die Vorbereitung und Umsetzung mit. Mitte April soll es losgehen, dann machen sich Hoppel und Bürste auf den Weg, um bei den teilnehmenden Einrichtungen den Kindern das Mini-Sportabzeichen abzunehmen.